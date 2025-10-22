Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Tesla im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 442,20 USD.

Mit einem Kurs von 442,20 USD zeigte sich die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Tesla-Aktie legte bis auf 445,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 440,11 USD ein. Mit einem Wert von 443,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.613.101 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD an. 10,47 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 108,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 290,88 USD.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tesla am 28.01.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

