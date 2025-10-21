Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 444,44 USD ab.
Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 444,44 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 442,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 445,76 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 2.086.825 Aktien.
Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 9,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,12 USD ab. Mit einem Kursverlust von 52,27 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 290,88 USD angegeben.
Am 23.07.2025 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
