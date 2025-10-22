Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusTrump setzt auf Handelsdeal: Dow letztlich fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
adidas hebt gewinnprognose an. L'Oreal wächst im dritten Quartal schneller. 3M schraubt Gewinnziel weiter hoch. GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an. Quantum eMotion-Aktie beflügelt nach Strategiewechsel. European Lithium-Aktie gerät nach Handelsstopp kräftig unter Druck. Analysten prognostizieren bei Almonty Industries enormes Potenzial. Unilever verschiebt Magnum-Börsengang.
