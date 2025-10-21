Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 445,45 USD.

Das Papier von Tesla befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 445,45 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 442,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 445,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.602.974 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 9,66 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 52,38 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Am 28.10.2026 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

