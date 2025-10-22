Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Chinas Exportrestriktionen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Chinas Exportrestriktionen:

"Wieder einmal nimmt Peking die Probleme der so wichtigen Handelspartner in Europa nicht ernst. Das Vorgehen ist umso verwunderlicher, weil die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Europa immer noch braucht - als Absatzmarkt zum Beispiel. Diese Strategie weckt schlechte Erinnerungen: Auch die Kritik an der Unterstützung der russischen Kriegsmaschinerie durch chinesische Firmen nahm Peking lange Zeit nicht ernst. Erst als die EU erste Unternehmen aus der Volksrepublik auf die Sanktionsliste setzte, lenkte Peking zumindest ein Stück weit ein. Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, dass die EU nun auch im Fall der seltenen Erden über Sanktionsmaßnahmen nachdenkt. Viele Hebel hat Brüssel zwar nicht - aber schon allein die Tatsache, dass es diese Überlegungen gibt, ist ein Signal an Peking, wie ernst die Lage ist."/yyzz/DP/stw