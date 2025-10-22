OTS: VAUNET - Verband Privater Medien / VAUNET-Prognose 2025: Audio- und ...
VAUNET-Prognose 2025: Audio- und audiovisuelle Medien in Deutschland
erstmals mit über 16 Mrd. Euro Umsatz
- Wachstum resultiert vor allem aus den Bereichen Streaming und Bezahlinhalte
- Faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber Big-Tech sind dringend geboten
Im laufenden Jahr 2025 werden die Audio- und audiovisuellen Medien in
Deutschland laut der jährlichen Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater
Medien mit Werbe- und Nutzungsentgelten sowie Transaktionserlösen erstmals über
16 Milliarden Euro umsetzen. Der Verband prognostiziert für das Gesamtjahr 2025
ein Wachstum in Höhe von 3,3 Prozent auf insgesamt 16,2 Milliarden Euro (2024:
15,6 Mrd. Euro). Die Steigerung resultiert fast ausschließlich aus den positiven
Entwicklungen der Erlöse aus Werbung und Nutzungsentgelten im Audio- und
Video-Streaming-Bereich. Die konjunkturellen und wettbewerblichen
Rahmenbedingungen bremsen die Marktentwicklung dabei erheblich und bedeuten
große Unsicherheit für die Branche. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET in
Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2024 sowie -prognose 2025 zum Audio- und
audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland.
Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Die Nachfrage nach Audio- und
audiovisuellen Medieninhalten steigt. Aber der Blick in einzelne Segmente zeigt
auch, dass die konjunkturelle Lage nicht spurlos an den Medien vorbei geht.
Wachstum findet im Wesentlichen bei den bezahlten Streamingangeboten sowie in
der Streaming-Audio- und -Video-Werbung statt. Und gerade in diesen
Wachstumssegmenten sehen wir eine besorgniserregende und weiter zunehmende
Marktmacht globaler Big-Tech-Unternehmen."
Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Die Marktentwicklung zeigt
die Dringlichkeit, im Wettbewerb mit den Big-Tech-Plattformen ein Level Playing
Field zu schaffen, damit der Markt in der Transformation nicht an den Medien
vorbei wächst. Ein robuster Refinanzierungsrahmen, die Aktualisierung der
Plattformregulierung und die breite Ermöglichung von Kooperationen sind schnell
umzusetzen. Alle Akteure in Politik und entlang der Wertschöpfungskette sind
aufgerufen, ihren Teil zur Stärkung verantwortlicher Medienangebote
beizutragen."
Prognose kumulierte Werbeumsätze 2025
Die Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten entwickeln sich laut der
VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2025 in Summe weitgehend stabil (+0,2
Prozent), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen
Segmenten. Insgesamt werden 2025 in Deutschland voraussichtlich 6,1 Milliarden
Euro mit Audio- und audiovisueller Werbung umgesetzt (2024: 6,0 Mrd. Euro).
Werbeumsätze im Radio und Audiostreaming 2025
Für das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2025
einen Anstieg der Netto-Umsätze von 2,5 Prozent auf insgesamt rund 848 Millionen
Euro (2024: 828 Mio. Euro). Davon entfällt auf die Radiowerbung ein leichtes
Umsatzwachstum von 1 Prozent auf rund 714 Millionen Euro (2024: 707 Mio. Euro)
und auf den Bereich Streaming-Audiowerbung ein zweistelliger Umsatzzuwachs in
Höhe von 11 Prozent auf 133 Millionen Euro (2024: 120 Mio. Euro).
Werbeumsätze im Fernsehen und Videostreaming 2025
Für das Segment Bewegtbild rechnet der VAUNET mit -0,1 Prozent, also einer
ebenfalls weitgehend stabilen Entwicklung der Netto-Werbeumsätze bei rund 5,2
Milliarden Euro (2024: 5,2 Mrd. Euro). Dabei wird für die Fernsehwerbung ein
Rückgang von -7 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro (2024: 3,6 Mrd. Euro)
prognostiziert, der in der Gesamtschau vom Bereich der Streaming-Videowerbung
mit einem erneut zweistelligen Wachstum von 15 Prozent auf rund 1,9 Milliarden
Euro kompensiert wird (2024: 1,6 Mrd. Euro).
Umsätze aus Pay-Angeboten und Teleshopping 2025
Laut VAUNET-Prognose werden die Umsätze mit Bezahlinhalten im laufenden Jahr
2025 voraussichtlich um 6,7 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro steigen und damit
erstmals die 8-Milliarden-Euro-Marke erreichen (2024: 7,5 Mrd. Euro). Für das
Segment Pay-TV wird mit einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe
von 2,1 Milliarden Euro gerechnet. Das Segment für bezahlte Video-Abrufinhalte
(Paid-Video-on-Demand) wächst laut der Prognose weiter dynamisch und legt um 9
Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro zu (2024: 3,4 Mrd. Euro). Die Erlöse aus
Paid Audio steigen laut VAUNET-Prognose um 10 Prozent auf rund 2,2 Milliarden
Euro (2024: 2,0 Mrd. Euro). Für den Bereich Teleshopping wird mit einer stabilen
Entwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 2,1 Milliarden Euro gerechnet.
Über VAUNET: VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und
audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160
Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der
Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und
wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen
gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.
