ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Sartorius auf 260 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Charles Weston sieht in einem optimistischen Szenario für den Laborzulieferer mehr Luft nach oben als in einem pessimistischen nach unten. Er hob seine Schätzungen an. Investoren sollten die Erwartungshaltung nicht zu niedrig halten, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse schrieb./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT