Tesla Aktie
Marktkap. 923,39 Mrd. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla trotz positiv bewerteter Neuigkeiten auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die vom Elektroautobauer vorgelegte Vergütungsvereinbarung für Konzernchef und Großaktionär Elon Musk, deren Wert sich auf rund eine Billion US-Dollar belaufen könnte, verdeutliche das enorme Zukunftspotenzial von Tesla und binde Musk enger an das Unternehmen, schrieb Joseph Spak in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Da es an sehr ehrgeizige Unternehmensziele gekoppelt sei, würden davon auch die anderen Aktionäre profitieren./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Sell
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 215,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 352,27
|Abst. Kursziel*:
-38,97%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 349,99
|Abst. Kursziel aktuell:
-38,57%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 267,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|19:41
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:41
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|19:41
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.