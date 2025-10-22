Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur EU-Führerscheinreform

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur EU-Führerscheinreform:

"Beim Auto hört für die viele Menschen der Spaß auf. Für die einen ist es der Inbegriff der Freiheit, für die anderen ein die Umwelt zerstörendes Werk des Teufels. Entsprechend hitzig wurde über die EU-weite Verschärfung der Führerscheinregeln gestritten. Für einige Politiker in Brüssel war die Debatte eine ideale Gelegenheit, sich bei ihren Anhängern zu profilieren. So forderte eine französische Grünen-Abgeordnete noch mehr Einschränkungen wie drastische Tempolimits - die allerdings nicht den Hauch einer Chance auf Umsetzung hatten. Für EU-Parlamentarier aus den gegnerischen Lagern war das eine willkommene Gelegenheit, lautstark den "grünen Verbotswahnsinn" zu geißeln. Das Fazit dieser Debatte kann nur sein: Auf diese Weise dürfen politische Auseinandersetzungen nicht ausgefochten werden. In einer derart aufgeheizten Atmosphäre wird es unmöglich, sachlich über sinnvolle Verbesserungen zu diskutieren."/yyzz/DP/he