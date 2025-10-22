DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.158 +0,8%
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus
Top News
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Webinar 53 % p.a. statt 8 % - wie Rohstoff-Futures Dein ETF-Depot transformieren
DAX aktuell

Berichtssaison im Blick: DAX zum Start des Mittwochhandels kaum bewegt erwartet

22.10.25 08:26 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX tritt auf der Stelle -- Weiterhin klar über 24.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Der jüngst wieder erstarkte deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch zunächst kaum vom Fleck kommen. Dabei bleibt er deutlich über der runden Marke von 24.000 Punkten.

Zur Wochenmitte steht der deutsche Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start des XETRA-Handels prozentual unverändert bei 24.331 Punkten.
Von der runden 24.000-Punkte-Marke hat sich der DAX in dieser Woche weiter nach oben abgesetzt. Am Montag hatte er die Schwelle von 24.000 Punkten wieder zurückerobert, nachdem er noch am Freitag klar darunter gefallen war.

Rekordhoch noch in der Ferne

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Bilanzen im Blick

Rückenwind lieferten gute Unternehmenszahlen aus den USA. Am Vorabend enttäuschten jedoch in den USA der Halbleiterhersteller Texas Instruments und der Streamingkonzern Netflix.

Auch Heimat-Berichtssaison im Fokus

Auch die hierzulande anlaufende Berichtssaison der Unternehmen könnte in der neuen Woche die Kurse stützen. Am Mittwochabend nach Börsenschluss wird der Softwarekonzern SAP über die Geschäfte im abgelaufenen Quartal berichten. Am Donnerstag folgen neben dem Spezialisten für Personalmanagement-Software ATOSS Software der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines und der Konsumgüterkonzern Beiersdorf. Der Sportwagenbauer Porsche steht dann am Freitag auf der Agenda.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag



