Tesla Aktie
Marktkap. 1,26 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Auslieferungen im dritten Quartal dürften die Erwartungen übertreffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die in der kommenden Woche erwarteten Zahlen. Bestellungen hätten sich angesichts günstigerer Modelle im Schlussquartal indes wohl etwas verzögert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pe3k / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 423,39
|Abst. Kursziel*:
-23,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 423,15
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,20%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 267,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
