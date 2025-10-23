Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 420,93 USD.

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 4,1 Prozent auf 420,93 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 413,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 419,61 USD. Bisher wurden heute 6.024.254 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei 212,12 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 49,61 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 290,88 USD an.

Tesla veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,74 USD je Tesla-Aktie.

