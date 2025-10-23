DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.933 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,88 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Abend

23.10.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 444,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
382,75 EUR 3,60 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 444,20 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 449,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 419,61 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 21.479.591 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 109,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 291,50 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22,50 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tesla am 28.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

In eigener Sache

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
17:56Tesla VerkaufenDZ BANK
16:51Tesla BuyDeutsche Bank AG
16:16Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Tesla SellUBS AG
08:01Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:51Tesla BuyDeutsche Bank AG
08:01Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17:56Tesla VerkaufenDZ BANK
16:16Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:36Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

