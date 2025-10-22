SAP Aktie
Marktkap. 279,97 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet nach dem Quartalsbericht und leicht gesunkenen Cloud-Zielen für 2025 nur mit geringen Änderungen am Konsens. Grundsätzlich bleibe der Anstieg des Current Cloud Backlog, also der vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, nämlich solide./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
247,45 €
|Abst. Kursziel*:
25,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
235,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,89%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
289,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
