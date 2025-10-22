SAP Aktie
Marktkap. 279,97 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt zog am Donnerstag ein positives Fazit aus der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht. Der Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, sei stark. Und der optimistischere Tenor zu den Aussichten sei ermutigend. Das dritte Quartal wertete Merkt als erneut solide./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
237,95 €
|Abst. Kursziel*:
26,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
235,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
289,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
