DAX stabil -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
SAP Aktie

SAP Aktien-Sparplan
235,05 EUR -2,85 EUR -1,20 %
STU
Marktkap. 279,97 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
NEU
WKN 716460

NEU
ISIN DE0007164600

NEU
Symbol SAPGF

SAP SE
235,05 EUR -2,85 EUR -1,20%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sven Merkt zog am Donnerstag ein positives Fazit aus der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht. Der Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, sei stark. Und der optimistischere Tenor zu den Aussichten sei ermutigend. Das dritte Quartal wertete Merkt als erneut solide./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
237,95 €		 Abst. Kursziel*:
26,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
235,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,63%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
289,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

09:01 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:31 SAP Buy UBS AG
08:11 SAP Overweight Barclays Capital
08:01 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Experten-Einschätzung Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für SAP SE-Aktie Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für SAP SE-Aktie
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags mit Abgaben
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zurück
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net SAP-Aktie nach Zahlen trotzdem stärker: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
dpa-afx ROUNDUP: SAP sieht Kundenzögern im Cloudgeschäft vorüberziehen - Aktie fällt
Business Times SAP cloud revenue misses estimates in ‘uncertain’ economy
Benzinga SAP Stock Slips On Mixed Q3 Results: EPS Beat, Revenues Miss
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones, Nasdaq Futures Inch Lower—Tesla, SAP And IBM In Focus
Zacks SAP Gears Up to Report Q3 Earnings: Is a Beat in the Offing?
Benzinga A Look Into SAP Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Novartis, Philip Morris International, ImmuCell and ClearOne
Zacks Top Stock Reports for SAP, Novartis & Philip Morris
Benzinga Price Over Earnings Overview: SAP
