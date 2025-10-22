DAX24.267 -0,3%Est505.658 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1598 -0,1%Öl62,44 +1,3%Gold4.087 -0,9%
SAP SE im Fokus

SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

22.10.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 236,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
237,90 EUR -3,40 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 236,80 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 236,50 EUR. Bei 241,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.241 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 19,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 11,44 Prozent sinken.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
