SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Vormittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 237,50 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 237,50 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 237,25 EUR. Bei 238,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34.893 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 16,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (209,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 13,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,89 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

