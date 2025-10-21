DAX24.281 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,74 -0,3%Gold4.276 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kursentwicklung im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Vormittag

21.10.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Vormittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 237,50 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
237,00 EUR -0,75 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 237,50 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 237,25 EUR. Bei 238,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34.893 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 16,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (209,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 13,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,89 EUR.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen