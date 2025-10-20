DAX24.129 +1,3%Est505.651 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,06 -0,5%Gold4.256 +0,2%
Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag stärker

20.10.25 12:04 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag stärker

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

SAP SE
235,10 EUR 1,95 EUR 0,84%
Die SAP SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 235,10 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 235,55 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 233,80 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 150.235 Aktien.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,59 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,70 EUR am 16.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 10,80 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 21.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
