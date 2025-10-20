Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite gewann heute an Wert.

Im NASDAQ Composite ging es im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,37 Prozent aufwärts auf 22.990,54 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,727 Prozent fester bei 22.844,82 Punkten in den Montagshandel, nach 22.679,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.031,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22.841,00 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 22.631,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.895,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 18.489,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 19,24 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23.119,91 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 21,54 Prozent auf 3,78 USD), Geospace Technologies (+ 11,67 Prozent auf 22,58 USD), SMC (+ 11,32 Prozent auf 361,79 USD), AXT (+ 8,87 Prozent auf 4,91 USD) und Americas Car-Mart (+ 8,00 Prozent auf 26,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Exelixis (-12,00 Prozent auf 34,54 USD), Oracle (-4,85 Prozent auf 277,18 USD), Mind CTI (-4,59 Prozent auf 1,04 USD), Innodata (-4,47 Prozent auf 75,89 USD) und Nissan Motor (-3,25 Prozent auf 2,38 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.612.292 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,818 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 5,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

