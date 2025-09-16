DAX 23.329 -1,8%ESt50 5.372 -1,3%Top 10 Crypto 16,44 +0,9%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.689 +0,3%Euro 1,1856 -0,1%Öl 68,37 -0,2%Gold 3.677 -0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Es gebe für den Softwarekonzern mehrere Hebel, um ein dauerhaftes Wachstum zu sichern, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Szenarien rund um den Auftragseingang im Cloud-Bereich und den künftigen freien Barmittelzufluss dürften robuster sein als Flüsterschätzungen von solchen Analysten nahelegten, die ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen (Buy-Side-Analysten). Der Experte geht davon aus, dass sich die Aktien nach der jüngsten Schwäche wieder erholen werden./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
214,25 €		 Abst. Kursziel*:
35,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
213,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,55%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

15.09.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 SAP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

