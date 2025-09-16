Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Es gebe für den Softwarekonzern mehrere Hebel, um ein dauerhaftes Wachstum zu sichern, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Szenarien rund um den Auftragseingang im Cloud-Bereich und den künftigen freien Barmittelzufluss dürften robuster sein als Flüsterschätzungen von solchen Analysten nahelegten, die ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen (Buy-Side-Analysten). Der Experte geht davon aus, dass sich die Aktien nach der jüngsten Schwäche wieder erholen werden./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible