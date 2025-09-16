SAP Aktie
Marktkap. 249,98 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Es gebe für den Softwarekonzern mehrere Hebel, um ein dauerhaftes Wachstum zu sichern, schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Szenarien rund um den Auftragseingang im Cloud-Bereich und den künftigen freien Barmittelzufluss dürften robuster sein als Flüsterschätzungen von solchen Analysten nahelegten, die ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen (Buy-Side-Analysten). Der Experte geht davon aus, dass sich die Aktien nach der jüngsten Schwäche wieder erholen werden./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
214,25 €
|Abst. Kursziel*:
35,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
213,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,55%
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
