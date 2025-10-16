UBS AG

Continental Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe besser als die Konkurrenz abgeschnitten, schrieb David Lesne am Donnerstag. Die solide Bilanz untermauere das Ausschüttungspotenzial./rob/ag/ajx

