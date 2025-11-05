DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX knapp tiefer -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI XPengs AI Day: Der Sprung vom E-Auto zur Embodied-AI
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
244,90 EUR -0,35 EUR -0,14 %
STU
Marktkap. 191,67 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN 723610

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

13:21 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
244,90 EUR -0,35 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
245,65 €		 Abst. Kursziel*:
-6,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
244,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,08%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

