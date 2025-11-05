Siemens Aktie
Marktkap. 191,67 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray beschäftigte sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit den Optionen bezüglich der Anteile an Siemens Healthineers. Das enttäuschende operative Abschneiden der Konzerntochter und eine enttäuschende 2026er-Prognose verstärkten seiner Ansicht nach die Notwendigkeit, bei dem Gesundheitstechnik-Konzern auszusteigen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
245,65 €
|Abst. Kursziel*:
-6,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
244,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,08%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
