ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 24,64 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Jones hob am Donnerstag den Optimismus des Stahlkonzerns hervor./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,02 €
|Abst. Kursziel*:
-5,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,31%
|
Analyst Name:
Andrew Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|12:51
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
