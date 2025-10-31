DAX 24.017 -0,1%ESt50 5.662 -0,1%MSCI World 4.363 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.269 -1,2%Euro 1,1521 +0,2%Öl 63,85 +0,5%Gold 4.013 +0,9%
Top News
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Profil

ArcelorMittal Aktie

Marktkap. 24,64 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
UBS AG

ArcelorMittal Buy

12:51 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
32,40 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Jones hob am Donnerstag den Optimismus des Stahlkonzerns hervor./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,02 €		 Abst. Kursziel*:
-5,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,31%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

12:51 ArcelorMittal Buy UBS AG
31.10.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

finanzen.net Positive Aussichten ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: ArcelorMittal steigen deutlich nach Quartalszahlen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der ArcelorMittal-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr verdient
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 08.10.25
dpa-afx EU-Kommission will Stahl-Zölle auf 50 Prozent verdoppeln
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
