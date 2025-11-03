Deutsche Beteiligungs Aktie
Marktkap. 425,46 Mio. EURKGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7
Symbol DEUBF
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Diese hätten seine Erwartungen zwar insgesamt leicht verfehlt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Im Geschäft mit der Beratung von Private-Equity-Fonds und anderen von der Beteiligungsgesellschaft initiierten Fonds habe das operative Ergebnis (Ebita) aber positiv überrascht./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG
Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy
|Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
41,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,40 €
|Abst. Kursziel*:
71,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
71,02%
|
Analyst Name:
Gerhard Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
|15:36
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|14:01
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|14:01
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|14:01
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.20
|Deutsche Beteiligungs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.19
|Deutsche Beteiligungs Reduce
|Kepler Cheuvreux
|28.11.24
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research
|14.05.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research
|06.05.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research
|04.05.20
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Warburg Research