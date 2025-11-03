DAX 23.850 -0,8%ESt50 5.625 -0,8%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,82 -3,8%Nas 23.301 -0,9%Bitcoin 89.034 -1,5%Euro 1,1532 +0,3%Öl 63,18 -0,6%Gold 3.983 +0,1%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX fällt -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
Deutsche Beteiligungs Aktie

24,50 EUR +0,50 EUR +2,08 %
STU
Marktkap. 425,46 Mio. EUR

KGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol DEUBF

Baader Bank

Deutsche Beteiligungs Buy

15:36 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs AG
24,50 EUR 0,50 EUR 2,08%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Diese hätten seine Erwartungen zwar insgesamt leicht verfehlt, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstag. Im Geschäft mit der Beratung von Private-Equity-Fonds und anderen von der Beteiligungsgesellschaft initiierten Fonds habe das operative Ergebnis (Ebita) aber positiv überrascht./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
41,90 €
Buy		 Kurs*:
24,40 €		 Abst. Kursziel*:
71,72%
Buy		 Kurs aktuell:
24,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
71,02%
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

