Deutsche Beteiligungs Aktie
Marktkap. 437,03 Mio. EURKGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7
Symbol DEUBF
Deutsche Beteiligungs Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Gegenwind im zweiten Quartal sei bereits zuvor von der Gewinnwarnung reflektiert worden, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle Aktienbewertung deutlich unter dem Nettovermögenswert spreche für eine Kaufempfehlung./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,70 €
|Abst. Kursziel*:
49,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,80%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:46
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
