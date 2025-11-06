DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Deutsche Beteiligungs Aktie

24,65 EUR +0,40 EUR +1,65 %
STU
Marktkap. 426,35 Mio. EUR

KGV 9,89 Div. Rendite 4,96%
WKN A1TNUT

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol DEUBF

Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
24,65 EUR 0,40 EUR 1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 37 auf 36,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Andreas Pläsier am Montag im Nachgang. Die Holding habe aber trotz konjunkturellen Gegenwinds den Ausblick auf 2025 bestätigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
36,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,50 €		 Abst. Kursziel*:
50,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,29%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

11:36 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
07.08.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags fester
dpa-afx DBAG-Aktie stark: Deutsche Beteiligungs AG macht im Quartal nur knapp einen Gewinn
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreicher duagon-Exit und MAIT- Investment prägen das dritte Quartal 2025
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Third-quarter performance driven by successful duagon exit and MAIT investment
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
