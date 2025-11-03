DAX 23.734 -1,3%ESt50 5.611 -1,0%MSCI World 4.335 -0,5%Top 10 Crypto 14,06 -2,1%Nas 23.171 -1,4%Bitcoin 88.074 -2,6%Euro 1,1546 +0,4%Öl 63,21 -0,5%Gold 3.990 +0,3%
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 36,18 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
DZ BANK

Heidelberg Materials Kaufen

18:21 Uhr
Heidelberg Materials Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Heidelberg Materials von 226 auf 239 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber sprach am Donnerstag nach der Zahlenvorlage von einem insgesamt guten dritten Quartal des Baustoffkonzerns, geprägt von strikter Kostendisziplin und moderaten Preiserhöhungen. Auch für 2026 seien die Heidelberger sehr gut aufgestellt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Kaufen

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
197,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
197,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

18:21 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
12:41 Heidelberg Materials Buy UBS AG
10:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
08:46 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Prognose eingegrenzt Heidelberg Materials-Aktie dennoch tiefer: Gewinn über Erwartungen Heidelberg Materials-Aktie dennoch tiefer: Gewinn über Erwartungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
