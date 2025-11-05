AstraZeneca Aktie
Marktkap. 220,4 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstag nach erster Diagnose./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
