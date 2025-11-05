DAX 24.027 -0,1%ESt50 5.663 -0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.569 -0,9%Euro 1,1525 +0,3%Öl 63,87 +0,5%Gold 4.011 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
140,80 EUR -0,45 EUR -0,32 %
STU
131,22 CHF +0,03 CHF +0,02 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 220,4 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

UBS AG

AstraZeneca Buy

13:16 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
140,80 EUR -0,45 EUR -0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstag nach erster Diagnose./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
142,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
140,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

13:16 AstraZeneca Buy UBS AG
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
27.10.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Dow Jones Umsatzanstieg AstraZeneca-Aktie dennoch leichter: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline AstraZeneca-Aktie dennoch leichter: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline
Dow Jones KORREKTUR: Astrazeneca wächst dank starker Medikamentenpipeline (NICHT und US-Preis-Deal)
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung
dpa-afx Astrazeneca: Starkes Quartal dank Krebsarzneien und gute Aussichten für 2026
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 schließt in der Gewinnzone
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Mittwochshandel in London: So performt der FTSE 100 aktuell
Financial Times AstraZeneca books record quarterly revenue of $15bn as cancer drugs boost sales
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Benzinga Eccogene Eyes Hong Kong IPO With Experimental Weight-Loss Drug, AstraZeneca Partnership
Benzinga Peering Into AstraZeneca PLC&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AstraZeneca, RTX, Applied Materials, Park Aerospace and NetSol Technologies
Zacks Top Research Reports for AstraZeneca, RTX & Applied Materials
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen