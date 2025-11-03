DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Heidelberg Materials Aktie

203,80 EUR -3,60 EUR -1,74 %
STU
Marktkap. 36,18 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Heidelberg Materials
203,80 EUR -3,60 EUR -1,74%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen minimal übertroffen, schrieb Julian Radlinger am Donnerstag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
200,90 €		 Abst. Kursziel*:
14,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
203,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,86%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

