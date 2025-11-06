SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 222,05 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 222,05 EUR. Bei 221,80 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 225,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 284.576 Stück gehandelt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 16.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 292,22 EUR angegeben.

Am 22.10.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,15 Prozent gesteigert.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

