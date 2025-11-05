DAX23.775 -0,7%Est505.620 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
SAP SE im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

05.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 225,10 EUR.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 225,10 EUR nach. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 224,45 EUR. Bei 224,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.429 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,94 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,08 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 28.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

