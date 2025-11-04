Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Dow Jones-Entwicklung

Am Dienstag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,53 Prozent auf 47.085,24 Punkte nach unten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,964 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,762 Prozent auf 47.697,33 Punkte an der Kurstafel, nach 47.336,68 Punkten am Vortag.

Bei 46.877,06 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47.274,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.758,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.173,64 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 04.11.2024, bei 41.794,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48.040,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 3,59 Prozent auf 277,28 USD), Merck (+ 1,66 Prozent auf 83,86 USD), Home Depot (+ 1,47 Prozent auf 331,35 EUR), Coca-Cola (+ 1,02 Prozent auf 68,66 USD) und Visa (+ 1,01 Prozent auf 340,30 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4,03 Prozent auf 547,58 USD), NVIDIA (-3,96 Prozent auf 198,69 USD), Boeing (-3,18 Prozent auf 198,05 USD), Cisco (-2,86 Prozent auf 72,32 USD) und Salesforce (-2,64 Prozent auf 254,44 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 50.099.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,268 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

