VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wachstum oder Verlust?

Bei einem frühen Einstieg in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein VeChain 0,030448 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32.843,15 VET im Depot. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,010728 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 352,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,77 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 0,009798 USD. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,056190 USD.

Redaktion finanzen.net