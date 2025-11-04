DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
So entwickelt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

04.11.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 226,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
225,75 EUR -3,75 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 226,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 224,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 226,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 371.281 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,22 EUR.

Am 22.10.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,08 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie etwas tiefer: Gericht sieht Wahl von Arbeitnehmern in SAP-Aufsichtsrat als rechtens an

Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
