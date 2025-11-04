SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 226,10 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 226,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 224,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 226,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 371.281 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 292,22 EUR.

Am 22.10.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,08 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

