Blick auf SAP SE-Kurs

SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag behauptet

03.11.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 224,60 EUR.

Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 224,60 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 225,65 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.521 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Gewinne von 26,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,63 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 292,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,08 Mrd. EUR – ein Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
