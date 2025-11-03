Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer
Der Dow Jones verzeichnet heute Verluste.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,38 Prozent auf 47.380,73 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,929 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,204 Prozent stärker bei 47.659,96 Punkten in den Handel, nach 47.562,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 47.135,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.697,33 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 03.10.2025, bei 46.758,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der Dow Jones mit 43.588,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42.052,19 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,77 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48.040,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Dow Jones-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 4,78 Prozent auf 255,89 USD), NVIDIA (+ 3,78 Prozent auf 210,15 USD), Cisco (+ 1,83 Prozent auf 74,45 USD), Boeing (+ 1,60 Prozent auf 204,24 USD) und American Express (+ 0,36 Prozent auf 362,03 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,83 Prozent auf 331,90 USD), Merck (-2,81 Prozent auf 83,56 USD), Nike (-2,57 Prozent auf 62,93 USD), 3M (-2,04 Prozent auf 163,11 USD) und Honeywell (-1,95 Prozent auf 197,41 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21.513.763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,265 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick
Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
