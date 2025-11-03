SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagmittag nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 227,30 EUR.
Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 227,30 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 227,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 225,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167.668 SAP SE-Aktien.
Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,70 EUR am 16.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 7,74 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 292,22 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. SAP SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
