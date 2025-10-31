SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 225,70 EUR.
Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 225,70 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 225,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 223,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153.014 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. 25,61 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 7,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 292,22 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent auf 9,08 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
