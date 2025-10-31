SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 224,85 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 224,85 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 223,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414.370 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,74 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 292,22 EUR.

Am 22.10.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,08 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. SAP SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 5 Jahren eingebracht

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie