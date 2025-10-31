DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.747 +1,3%Euro1,1581 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Expertenprognosen

Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

31.10.25 22:30 Uhr
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Tesla-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
388,65 EUR 7,30 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Tesla-Aktie abgegeben.

12 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie, 6 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 369,41 USD. Dies kommt einem Abschlag von 87,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 456,56 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--23.10.2025
Deutsche Bank AG440,00 USD-3,6323.10.2025
JP Morgan Chase & Co.150,00 USD-67,1523.10.2025
UBS AG247,00 USD-45,9023.10.2025
RBC Capital Markets500,00 USD9,5123.10.2025
Jefferies & Company Inc.300,00 USD-34,2923.10.2025
RBC Capital Markets500,00 USD9,5110.10.2025
UBS AG247,00 USD-45,9008.10.2025
JP Morgan Chase & Co.150,00 USD-67,1503.10.2025
UBS AG215,00 USD-52,9102.10.2025
RBC Capital Markets325,00 USD-28,8202.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

