Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Tesla-Aktie unter die Lupe genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Tesla-Aktie abgegeben.
12 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie, 6 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 369,41 USD. Dies kommt einem Abschlag von 87,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 456,56 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
|Deutsche Bank AG
|440,00 USD
|-3,63
|23.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|150,00 USD
|-67,15
|23.10.2025
|UBS AG
|247,00 USD
|-45,90
|23.10.2025
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|9,51
|23.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|-34,29
|23.10.2025
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|9,51
|10.10.2025
|UBS AG
|247,00 USD
|-45,90
|08.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|150,00 USD
|-67,15
|03.10.2025
|UBS AG
|215,00 USD
|-52,91
|02.10.2025
|RBC Capital Markets
|325,00 USD
|-28,82
|02.10.2025
Alle: Alle Empfehlungen