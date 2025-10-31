SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 224,90 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 224,90 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,15 EUR nach. Bei 224,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 51.133 Stück.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 16.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 292,22 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 9,08 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

