SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 225,05 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 225,05 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 225,70 EUR zu. Bei 224,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 74.180 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 25,97 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,22 EUR.

SAP SE gewährte am 22.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 9,08 Mrd. EUR gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SAP SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,05 EUR je SAP SE-Aktie.

