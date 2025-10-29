SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochvormittag nach

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 230,80 EUR ab.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 230,80 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 230,50 EUR ab. Bei 231,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 61.444 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2025 auf bis zu 209,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 9,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je SAP SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 292,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,15 Prozent auf 9,08 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,05 EUR je Aktie belaufen.

