SAP Aktie
Marktkap. 269,67 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 289 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum - derzeit die wichtigste Kennziffer für die Walldorfer - sei robust ausgefallen und habe die Konsensschätzung übertroffen. Im Schlussquartal sowie 2026 sei eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Das gesenkte Kursziel gehe auf stärkere negative Wechselkurseffekte auf die Schätzungen für 2025 zurück./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
239,95 €
|Abst. Kursziel*:
16,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
238,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,25%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
288,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
