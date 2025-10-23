Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 289 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum - derzeit die wichtigste Kennziffer für die Walldorfer - sei robust ausgefallen und habe die Konsensschätzung übertroffen. Im Schlussquartal sowie 2026 sei eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Das gesenkte Kursziel gehe auf stärkere negative Wechselkurseffekte auf die Schätzungen für 2025 zurück./rob/gl/mis

