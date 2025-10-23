DAX 24.207 +0,0%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,15 -0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1614 -0,1%Öl 66,09 +0,2%Gold 4.058 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
238,80 EUR +0,40 EUR +0,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 269,67 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

08:01 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
238,80 EUR 0,40 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 289 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum - derzeit die wichtigste Kennziffer für die Walldorfer - sei robust ausgefallen und habe die Konsensschätzung übertroffen. Im Schlussquartal sowie 2026 sei eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Das gesenkte Kursziel gehe auf stärkere negative Wechselkurseffekte auf die Schätzungen für 2025 zurück./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
239,95 €		 Abst. Kursziel*:
16,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
238,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,25%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
288,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:01 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 SAP Verkaufen DZ BANK
23.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.10.25 SAP Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

dpa-afx Zum Kauf empfohlen SAP-Aktie rutscht ab: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für SAP - Kursziel leicht reduziert SAP-Aktie rutscht ab: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für SAP - Kursziel leicht reduziert
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net SAP SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Benzinga SAP Cloud Revenue Growth Ticks Down, Could Meet Lower End Of 2025 Guidance Despite Macro Uncertainty
Business Times SAP cloud revenue misses estimates in ‘uncertain’ economy
Benzinga SAP Stock Slips On Mixed Q3 Results: EPS Beat, Revenues Miss
Benzinga Stock Market Today: S&amp;P 500, Dow Jones, Nasdaq Futures Inch Lower—Tesla, SAP And IBM In Focus
Zacks SAP Gears Up to Report Q3 Earnings: Is a Beat in the Offing?
Benzinga A Look Into SAP Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights SAP, Novartis, Philip Morris International, ImmuCell and ClearOne
Zacks Top Stock Reports for SAP, Novartis & Philip Morris
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen