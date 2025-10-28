SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 233,75 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 233,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 232,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.705 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 16.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,22 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 9,08 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 28.01.2027.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,06 EUR je Aktie.

