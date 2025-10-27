SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 233,90 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 233,90 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 235,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 234,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 465.497 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. 21,21 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 209,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,22 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,25 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,08 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

