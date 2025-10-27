DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.735 +0,3%Euro1,1632 ±0,0%Öl66,20 +0,8%Gold4.070 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertra - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertra - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kapitalfluss

Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus

27.10.25 03:13 Uhr
Neuer Trend am Kryptomarkt? Großinvestoren setzen auf Ethereum - Solana gerät ins Hintertreffen | finanzen.net

Während ein Ethereum-Wal massiv aufstockt, zieht sich ein Solana-Wal zurück. Welche Signale senden die Großinvestoren und wo lohnt sich ein genauer Blick für Anleger?

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.387,7807 CHF 239,8284 CHF 0,26%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.734,5546 EUR 298,9107 EUR 0,30%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.194,4528 GBP 248,9686 GBP 0,29%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.568.148,8991 JPY 41.143,5199 JPY 0,23%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
114.838,2006 USD 347,2636 USD 0,30%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.343,7361 CHF 29,4873 CHF 0,89%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.612,5431 EUR 33,3051 EUR 0,93%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.153,7203 GBP 28,6396 GBP 0,92%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
642.791,1177 JPY 5.488,2006 JPY 0,86%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.201,7503 USD 38,7227 USD 0,93%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
162,3359 CHF 3,0244 CHF 1,90%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
175,3863 EUR 3,3371 EUR 1,94%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
153,1108 GBP 2,8923 GBP 1,93%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
31.207,0288 JPY 572,7292 JPY 1,87%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
203,9918 USD 3,8807 USD 1,94%
Charts|News

• Verschiebung am Kryptomarkt
• Ethereum-Wal stockt auf, Solana verliert Großinvestoren
• Anleger beobachten Großtransaktionen

Der Kryptomarkt erlebt derzeit spannende Entwicklungen bei den sogenannten "Walen" - den Großinvestoren, die oft den Kursbewegungen folgen. Während ein Ethereum-Wal massiv in ETH investiert, zieht ein Solana-Wal einen großen Teil seines Kapitals aus dem Markt ab. Diese Transaktionen könnten möglicherweise ein frühes Signal für eine zunehmende Marktpräferenz für Ethereum gegenüber Solana sein.

Ethereum zieht institutionelles Interesse an

Eine neu erstellte Wallet kaufte laut Daten von Arkham am 23. Oktober 2025 Ethereum im Wert von rund 32 Millionen Dollar auf der Kryptobörse OKX. Diese Bewegung folgt auf vorherige Käufe von SharpLink und Bitmine Immersion Technologies, die zuvor im Oktober 203.826 bzw. 19.271 ETH akkumulierten.

Jamie Elkaleh, CMO von Bitget Wallet, erklärte gegenüber Decrypt: "Der Kauf der neu erstellten Wallet wird wahrscheinlich durch Zuflüsse in digitale Asset-Treasuries angetrieben." Die Akkumulation "steigerte institutionelles Interesse und Liquidität", fügte er hinzu.

Diese Käufe zeigen, dass Ethereum nicht nur für Kleinanleger, sondern zunehmend auch für institutionelle Investoren attraktiv wird. Während die Marktdynamik insgesamt zurückhaltend ist, deuten die Transaktionen der Wale auf gezieltes Investment hin.

Krypto-Trends verschieben sich: Solana-Wal zieht Millionen ab

Im Gegensatz zu Ethereum verzeichnet Solana derzeit deutliche Abflüsse. Ein Wal transferierte laut zwei X-Beiträgen von EmberCN, einem chinesischen On-Chain-Analyse-Account, in den letzten vier Monaten 515.000 SOL an Binance.

Die Bewegung "impliziert eine Marktpräferenz für Ethereum-Ökosystem-Projekte gegenüber Solana" und deutet auf "nachlassendes Walvertrauen" hin, "möglicherweise aufgrund von Skalierbarkeitsbedenken oder Konkurrenz", kommentierte Elkaleh im Gespräch mit Decrypt. Solche Abflüsse großer Investoren können kurzfristig zu zusätzlichem Verkaufsdruck führen, was wiederum die Marktvolatilität verstärkt.

Bitcoin bleibt volatil: Dennoch Chancen für Anleger?

Während Ethereum Kapital anzieht und bei Solana Mittel abfließen, zeigt der Bitcoin-Markt eine andere Dynamik. Ein Wal schloss laut der Analyseplattform Hyperdash, auf die sich Decrypt bezieht, eine am 22. Oktober eröffnete Short-Position von 1.107 BTC bereits einen Tag später mit einem Gewinn von 835.000 Dollar. Insgesamt erzielte der Investor in sieben Trades einen 100-prozentigen Gewinn und über 6,6 Millionen Dollar Profit innerhalb einer Woche.

Elkaleh sieht darin laut Decrypt ein klares Signal: Der Abschluss der Short-Position deute auf eine "potenzielle Bodenbildung hin, wenn sie von einer breiteren Markterholung unterstützt wird". Damit könnte Bitcoin kurzfristig für Investoren interessant werden, die auf eine Stabilisierung oder moderate Erholung setzen.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN/Shutterstock.com, Steve Heap / Shutterstock.com