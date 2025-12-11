USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

Langzeit-Investition

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

USD Coin kostete gestern vor 1 Jahr 1,0000 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 1.000,01 USD Coin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,93 USD, da USD Coin am 10.12.2025 0,9999 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 0,01 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Am 19.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,001 USD.

