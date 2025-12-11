DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -3,4%Nas23.573 -0,3%Bitcoin77.634 -1,3%Euro1,1743 +0,4%Öl61,41 -1,8%Gold4.268 +0,9%
Devisen im Blick

Euro steigt zum Dollar - die Gründe

11.12.25 21:03 Uhr
Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar höher | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Handel nicht mehr stärker bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2890 CNY 0,0292 CNY 0,35%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8771 GBP 0,0032 GBP 0,37%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1391 HKD 0,0428 HKD 0,47%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,7000 JPY 0,3200 JPY 0,18%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1744 USD 0,0052 USD 0,45%
Charts|News

Mit 1,1748 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung Euro etwa auf dem Niveau des späten europäischen Devisengeschäfts. Zuvor hatte der Euro den höchsten Stand seit Anfang Oktober erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1714 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8536 Euro gekostet.

Belastet wurde der Dollar durch enttäuschend ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche viel stärker gestiegen als erwartet. Es war der kräftigste Anstieg seit März 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings war das Niveau in der Vorwoche auf dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren.

/bek/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: karuka / Shutterstock.com