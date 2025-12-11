Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -4,3%Nas23.536 -0,5%Bitcoin77.114 -1,9%Euro1,1755 +0,5%Öl61,08 -2,3%Gold4.277 +1,1%
11.12.25 19:43 Uhr
Solana wurde am 10.12.2020 bei 1,568 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 6.376,77 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (136,52 USD), wäre das Investment nun 870.575,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.605,75 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 262,13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

