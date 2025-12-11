Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Lukratives SOL-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Solana gewesen.

Solana wurde am 10.12.2020 bei 1,568 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 6.376,77 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (136,52 USD), wäre das Investment nun 870.575,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.605,75 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 262,13 USD und wurde am 18.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net